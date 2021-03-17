Главу трех спортивных федераций РФ Власенко обвинили в мошенничестве

Следственный комитет России (СКР) обвинил президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексея Власенко в крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба Басманного суда. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие попросило о заключении господина Власенко под стражу до 16 мая.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. По словам источника «РИА Новости», обвинение не связано с работой господина Власенко в качестве главы трех спортивных федераций.

Помимо руководящих позиций в российском спорте Алексей Власенко известен членством в техническом комитете по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и бюро Европейской лиги плавания (LEN). Кроме того, он входит в исполком Олимпийского комитета России.