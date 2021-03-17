В Краснодаре состоялось Общее собрание регионального отделения РСПП Участники Общего собрания Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП) подвели итоги работы за последние два года и обсудили актуальные для бизнеса вопросы

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие члены КРО РСПП, а также представители органов власти Краснодарского края и федерального руководства РСПП.

Заседание открыл председатель КРО РСПП Виктор Бударин. Он обозначил основные темы собрания и предоставил слово его участникам.

Заместитель председателя КРО РСПП Сергей Огурцов доложил об итогах работы за 2020 год. По его словам, за это время КРО РСПП стало ключевой площадкой для обсуждения и формирования предложений и позиций членов регионального РСПП, которое включает в себя уже около ста организаций.

Сергей Огурцов подробно рассказал о деятельности всех семи отраслевых комитетов КРО РСПП. В частности, благодаря работе комитета по строительству были приняты меры по недопущению значительного увеличения стоимости квадратного метра жилья.

На территории края действует разветвленная система поддержки предпринимателей со стороны РСПП. Практически в каждом муниципальном образовании создано территориальное объединение работодателей. Ни одно обращение в региональное отделение РСПП не остается без внимания. Серьезные вопросы, которые мешают предпринимательской деятельности, выносятся на обсуждение Общественного совета при краевой прокуратуре, Краевой налоговой службе и еще порядка 30 советов и комиссий, куда также входят представители КРО РСПП.

Исполнительный директор Координационного совета РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов рассказал о взаимодействии бизнеса и власти на территории ЮФО в современных условиях.

После выступлений между участниками встречи состоялась оживленная дискуссия, в которой принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов. Представителями КРО РСПП было принято решение по итогам Общего собрания подготовить ряд предложений по улучшению бизнес-климата в Краснодарском крае и направить их губернатору Кубани и председателю Законодательного Собрания края.

Гость встречи, вице-президент РСПП Сергей Мытенков заверил собравшихся, что конструктивные инициативы региональных отделений РСПП будут обязательно поддержаны на федеральном уровне.

Также на собрании был утвержден состав Правления Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» на ближайшие четыре года и выбраны делегаты на XXX съезд РСПП, который должен состояться в очном режиме в декабре этого года с участием президента России.