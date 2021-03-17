Сериал IVI Originals «По Колено» продлен на второй сезон Продолжение совместного сериала IVI и СТС о маленьком человеке в большом городе выйдет в этом году

Не успел на онлайн-платформе завершиться показ первого сезона сериала «По Колено», как стало понятно: публика положительно восприняла комедию с нестандартной тематикой. У единственного в России и на постсоветском пространстве проекта о маленьком человеке будет продолжение. Томиться в ожидании осталось недолго: премьера второго сезона запланирована на 2021 год.

Руководитель направления IVI Originals Давид Кочаров поделился первыми результатами просмотров:

— Процент досматриваемости некоторых серий превысил 82%. Остались после просмотра первой серии — 70% зрителей. Это лучший показатель по просмотрам среди продуктов собственного производства IVI Originals. Цифры говорят сами за себя: зрителям «зашел» наш сериал.

Люди устали от бытовых проблем и социальных изменений в мире. Мы же с помощью легкого юмора, романтики погружаем их в светлую и добрую историю.

Иван Филиппов, исполнитель главной роли:

— Я играю практически самого себя, так как сталкивался с теми же проблемами, что и Саня.

В школе, к сожалению, самыми злыми были дети — вечно показывали пальцем в мою сторону. Я бурно реагировал и вступал в конфликты, из-за этого был завсегдатаем в кабинете директора: не мог сдерживать агрессию.

Анастасия Уколова, исполнительница главной роли:

— В одной из сцен я должна была сильно бить Ваню. У нас было очень много дублей, так что я его долго мутузила. Наверное, это нас и сблизило. Во втором сезоне я Ваню тоже «побиваю» каждый день.

Сериал «По Колено» рассказывает историю Сани Грибова, чей рост — 135 см. Случайно оказавшись на съемочной площадке, герой решает кардинально изменить жизнь и отправляется в Москву. На пути к славе его ждет множество испытаний, в том числе и любовных: на пробах Саня знакомится с Аленой, и теперь добиться признания девушки — еще одна глобальная цель героя.

Финальные серии первого сезона будут доступны на IVI 18 марта.

Новый сезон сериала «По Колено» выйдет на IVI и СТС в 2021 году.

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