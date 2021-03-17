Единой дальневосточной авиакомпании планируют выделить 3,5 млрд руб. в 2021 году

Из федерального бюджета выделят 3,5 млрд руб. на финансирование единой дальневосточной авиакомпании в 2021 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Источники “Ъ” ранее сообщали о планах властей выделить дополнительно 4 млрд руб. субсидий на региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке.

«Предварительно, объемы — 3,5 млрд руб., которые будут выделены авиакомпании "Аврора", авиакомпании "Якутия", "Полярные авиалинии" и другим участникам нашего консорциума с тем, чтобы субсидировать внутрирегиональные и межрегиональные перевозки уже в этом году»,— сказал господин Чекунков ТАСС. По его словам, предложение будет дорабатываться с Минфином.

По информации “Ъ”, правительство может увеличить субсидии на региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке на 4 млрд руб. в 2021 году. Сейчас одобренные на 2021 год субсидии составляют 7,7 млрд руб. Новая господдержка, вероятнее всего, достанется дальневосточной авиакомпании.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дальневосточной авиакомпании помогут взлететь».