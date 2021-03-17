«Игра в “цифровую трансформацию” закончилась. Цифровые технологии сегодня — инструмент для достижения результата»

«Mail.ru Цифровые Технологии» (входит в Mail.ru Group) третий год подряд удваивает выручку. В 2020 году объем продаж подразделения превысил 2,3 млрд руб. О том, как изменилось отношение к ИТ в 2020 году и почему облачный бизнес выступает драйвером рынка, рассказывает управляющий директор «Mail.ru Цифровые Технологии» Павел Гонтарев.

— Для большинства ваших заказчиков 2020 год выдался напряженным. Как это сказалось на требованиях к ИТ-проектам? Какие решения и технологии стали наиболее востребованными?

— 2020 год заметно повлиял на расстановку приоритетов в ИТ. До пандемии компании могли позволить себе больше экспериментов. Сейчас же заказчики реже инвестируют в долгоиграющие проекты с возможными перспективами. Они ожидают эффекта от внедрения той или иной технологии здесь и сейчас, поэтому перераспределение ИТ-бюджетов идет в пользу решений с доказанной эффективностью.

Многие компании руководствовались принципом «сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка» и сосредоточились на развитии критичных для бизнеса ИТ-активов. Так на первый план вышли проекты оптимизации и модернизации ИТ-инфраструктуры, которые, в свою очередь, подстегнули спрос на облачные вычисления.

По нашим оценкам, динамика российского облачного рынка почти в два раза превысила прогнозы: рост в 2020 году составил около 40%. Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions послужила основным драйвером развития нашего бизнеса, обеспечив более 40% выручки и приблизившись к 1 млрд руб. по объему продаж.

Стоит также отметить курс на цифровое взаимодействие с клиентами, который в 2020 году взяли банки, телеком-операторы, ритейл и другие игроки сегмента B2C. Мобильные приложения, цифровые каналы продаж, онлайн-сервисы создают большую нагрузку на ИТ-инфраструктуру. Рассчитанные на поддержку офлайн-бизнеса ИТ-системы не в состоянии ее переварить. На этой почве вырос спрос на нашу платформу in-memory-вычислений Tarantool. Она помогает ускорить существующую инфраструктуру без необходимости ее перестраивать.

— События прошлого года сказались на модели взаимодействия с заказчиками?

— Я бы отметил две основные тенденции 2020 года — ускорение темпов цифровизации и оптимизация существующих ИТ-активов. С одной стороны, компаниям понадобилось экстренно переводить сотрудников в режим удаленной работы, искать цифровые каналы сбыта и коммуникации с клиентами. С другой — оптимизировать затраты на ИТ.

Так игра в «цифровую трансформацию» закончилась и началась работа на результат. Парадигма, в которой ответственность ИТ-поставщика ограничивается внедрением и поддержкой решения, стала невалидной. Появился запрос на взаимодействия принципиально другого формата, где ИТ-поставщик — это технологический партнер в полном смысле слова. Он не только привносит в бизнес заказчика собственные разработки, но и помогает создать ценность в виде более высокого уровня сервиса, дополнительной монетизации или нового канала коммуникации с клиентами.

Бизнес-модель «Mail.ru Цифровые Технологии» хорошо вписалась в новые реалии. В 2020 году нашими клиентами стали «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ, «Росатом», «Магнит», «Еврохим», «Россети», X5 Retail Group и другие.

— В 2019 году аналитики прогнозировали динамику российского облачного рынка около 20%. За счет чего рост превысил ожидания?

— До прошлого года многие заказчики воспринимали облако как альтернативу физической инфраструктуре и преимущественно пользовались базовыми сервисами. Это примитивизация облака как идеи. Не более 20% ценности облачной платформы заключается в сокращении затрат на инфраструктуру за счет масштаба провайдера.

Основное преимущество — в возможности ускорения вывода цифровых продуктов и бизнесов на рынок. На базе платформенных сервисов (PaaS) компании могут создавать готовые системы для работы с искусственным интеллектом, большими данными, автоматизации разработки и администрирования инфраструктуры. Все необходимые параметры настроены и протестированы «из коробки».

В 2020 году рынок достиг определенного уровня зрелости. Модель потребления облачных услуг стала меняться, и именно PaaS стали во главу угла. Объем продаж PaaS на платформе Mail.ru Cloud Solutions вырос в 3,4 раза. На текущий момент в нашем портфеле более 30 платформенных решений.

— Облачные сервисы наиболее востребованы среди крупных заказчиков или у малого бизнеса? Какие отрасли активнее идут в облака?

— Нет принципиальной разницы, где компания работает — в большом офисе или в гараже. Облака обеспечивают для всех равный доступ к технологиям, которые в прошлом были открыты только для крупных корпораций.

Наша платформа соответствует требованиям надежности и безопасности, которые необходимы крупному бизнесу, при этом наши сервисы в равной мере доступны и небольшим компаниям. Более 30% продаж облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions в 2020 году обеспечили малый бизнес и стартапы. При разработке платформы частного облака Mail.ru Private Cloud мы сохраняем кодовую базу публичного облака Mail.ru Cloud Solutions. Пользователи публичного облака получают простой доступ к нашим ведущим разработкам, а внедряя Mail.ru Private Cloud для крупной компании, мы предлагаем решение, протестированное тысячами клиентов. Таким образом, все наши клиенты получают одинаково высокий уровень сервиса.

Ежемесячно сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются более 16 тыс. заказчиков, из них 3 тыс. тратят на облачные сервисы более 100 тыс. руб. в месяц. Выручка частного облака в 2020 году выросла в 2,8 раза, а количество клиентов на 200%.

Если говорить об отраслевой динамике, мы видим спрос на нашу облачную платформу среди крупного ритейла и электронной коммерции. В 2020 году клиентами MCS стали компании X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», а также Danone, Philip Morris, Burger King и другие.

— В чем выражается курс на цифровое взаимодействие с клиентами?

— В контексте заказчиков, которые работают на B2C-рынках цифровое взаимодействие стоит понимать буквально. В условиях локдауна в ритейле начался колоссальный рост спроса на доставку, в банках — на дистанционное обслуживание, телекоммуникационные операторы отмечают кратный рост нагрузки на биллинговые системы. Бизнес при этом стремится не просто выстроить взаимодействие через цифровые каналы, но и сделать его более персонализированным. На уровне ИТ-инфраструктуры это означает значительный рост объемов данных и запросов к корневым бизнес-системам, где хранятся данные о пользователях, истории покупок и обращений к сервисам.

Корневые системы, которые лежат в основе большинства крупных российских компаний, не рассчитаны на возросшие нагрузки. Их ИТ-ландшафт преимущественно ориентирован на офлайн-бизнес. Мы предлагаем решение — Tarantool. Эта платформа доказала свою эффективность в высоконагруженных пользовательских сервисах Mail.ru Group и теперь помогает крупнейшим российским компаниям справляться с ростом трафика в цифровых каналах. В течение года платформу внедрили в Газпромбанке, Х5 Retail Group, «Магните», Yota и «МегаФоне», началась масштабная программа в ВТБ и ряде других компаний. Мы понимаем, что это не уникальный российский запрос, поэтому в сентябре прошлого года инвестировали в глобальное развитие платформы.

Стоит отметить, что в ритейле, банковской и телекоммуникационной отраслях явно выражен тренд на внедрение речевых технологий на базе искусственного интеллекта. Например, в прошлом году мы стартовали проект внедрения собственного цифрового ассистента Yota.

— Как вы оцениваете перспективы Tarantool на глобальном рынке? Сталкиваетесь ли вы с предубеждением к российскому происхождению платформы на рынках США, Европы?

— Tarantool — уникальная технология не только для российского рынка. Аналогов платформы нет и на международном уровне. Инновационные и эффективные технологии, как правило, находят дорогу на рынок вне зависимости от обстоятельств. Об этом, в частности, свидетельствует более 7 тыс. инсталляций открытой версии Tarantool в зарубежных компаниях. Среди наших зарубежных клиентов Mastercard, Badoo, Nokia, Lockwood Publishing и другие.

В основе ядра корпоративной версии также лежит открытый исходный код, за счет чего любой желающий может убедиться в безопасности использования Tarantool.

— Почему вы решили развивать направление функционального программного обеспечения?

— Любой бизнес состоит из функциональных подразделений — HR, операционные процессы, финансы и проч. Каждое направление имеет специфику, собственные потребности и точки роста. Мы стремимся покрыть максимально широкий спектр потребностей наших клиентов и выходим за рамки системных технологий. На текущий момент портфель «Mail.ru Цифровые Технологии» включает платформы налогового мониторинга, корпоративной социализации и коммуникационных сервисов, цифрового ассистента для бизнеса и решение для процессной аналитики.

Наша стратегия нашла отклик у существующих и новых клиентов. Выручка от продаж платформы корпоративной социализации Digital Insider увеличилась на 70%. В прошлом году на основе Digital Insider введена в эксплуатацию социальная платформа «Россия — страна возможностей», запущены проекты в «Росатоме» и ЛУКОЙЛе, «Россетях».

Платформа налогового мониторинга обеспечивает цифровое взаимодействие с Федеральной налоговой службой в «Ростелекоме», «Газпроме», «Еврохиме». Стартовали проекты с «Россетями», ФСК ЕЭС и Tele2.

— Какие решения для бизнеса «Mail.ru Цифровые Технологии» представила в 2020 году?

— В 2020 году мы запустили платформу интеллектуальной автоматизации процессов «Цифровой ассистент» для бизнеса. С помощью платформы более 8 тыс. сотрудников Mail.ru Group могут обращаться к корпоративным системам на естественном языке. «Цифровой ассистент» интегрирован с нашей коммуникационной платформой Myteam. Продукт включает инструменты интеллектуального анализа и обработки запросов пользователей, а также отраслевые семантические словари.

Группа НЛМК с помощью нашей платформы смогла по-новому организовать взаимодействие с поставщиками. Проект номинирован на премию AI Russia Awards за выдающуюся пользу для бизнеса.

Также в прошлом году мы завершили разработку платформы процессной аналитики Process Mirror, которая является полнофункциональным российским решением для управления процессами и показателями бизнеса в режиме реального времени. В коммерческой версии продукта реализованы функции создания цифрового двойника процесса, анализа больших данных в режиме реального времени, визуализации слабых мест и зон для улучшения.

— Как вы видите развитие «Mail.ru Цифровые Технологии» в 2021 году?

— В перспективе мы планируем стать одним из крупнейших поставщиков облачных сервисов и корпоративного программного обеспечения на российском рынке.

В планах запуск облачных версий существующих функциональных продуктов, который сделает наши решения доступнее для клиентов. Мы также продолжим расширять портфель новыми продуктами и платформенными сервисами, чтобы закрыть как можно больше потребностей наших клиентов