Завершился суд по делу о крупных хищениях при строительстве коллектора в Бердске

Горсуд Бердска рассмотрел дело о хищении бюджетных средств при строительстве городского коллектора. Оно было возбуждено весной 2019 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Согласно им, при строительстве самотечного канализационного коллектора на разнице стоимости работ и материалов было украдено около 6,5 млн руб. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) следователи предъявили директору управления капитального строительства администрации Бердска Алексею Егошину, его заместителю Юрию Бекетову, а также директору компании-подрядчика ООО «Росстрой» Константину Михайленко.

В феврале 2020 года дело поступило на рассмотрение суда, а в понедельник по нему был вынесен приговор. Как рассказали в суде, все обвиняемые получили условные сроки. Кроме того, суд изменил им меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Илья Николаев