В Госдуму внесли законопроект, упрощающий переход на патент и УСН

Депутаты Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных (оба — ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, который уточняет ряд критериев патентной и упрощенной системы налогообложения (УСН). Документ опубликован в думской электронной базе.

«Законопроект направлен на совершенствование специальных режимов налогообложения в целях оказания государственной поддержки субъектам МСП для преодоления последствий экономического кризиса на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году»,— говорится в пояснительной записке.

Для упрощенной системы налогообложения документом предлагается увеличить разрешенный годовой доход со 150 млн до 300 млн руб., а также повысить ограничения по остаточной стоимости основных средств со 150 млн до 300 млн руб.

Патентную систему налогообложения предлагается разрешить использовать не только индивидуальным предпринимателям, но и организациям—юридическим лицам, соответствующим критериям малых и средних предприятий. Разрешенная средняя численность наемных работников увеличивается документом с 15 до 50 человек, а сумма полученного дохода — с 60 млн до 150 млн руб.

Кроме того, субъектам предлагается дать право устанавливать пониженную налоговую ставку до 4% на период 2021 года, а также налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.