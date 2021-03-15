В Сочи определят культурную ценность пяти архитектурных объектов

Государственную экспертизу пяти объектов архитектуры в Сочи для установления их исторической ценности и принятия решения о включении в реестр памятников культуры регионального значения запланировала провести администрация Краснодарского края.

В перечень объектов, подлежащих экспертизе, вошли дворцово-парковый ансамбль санатория «Кудепста» (1948 – 1950 гг. постройки) и ансамбль санатория «Мацестинская долина» (арх. Б. В. Ефимович), расположенные в Хостинском районе, здание тубдиспансера (1904-1905 годы) и дача графа Соловьева (начало ХХ в.) в Адлерском районе, дом купца Тараканова на ул. Нагорной в Центральном районе.

Для проведения экспертной оценки и подготовки документов, содержащих все необходимые сведения, описание объекта и его особенностей, а также данные о границах участков, на которых расположены архитектурные памятники, исполнителем выбран ИП Ивченко Иван Андреевич. Подрядчик выиграл открытые торги по госконтракту, запросив за свои услуги наименьшую цену – 360,2 тыс. руб. (стартовая цена контракта составляла 1,3 млн руб.). Согласно документам по закупке, экспертиза будет завершена к 1 сентября 2021 года.

Цель историко-культурной экспертизы - обоснование включения (или отказа от включения) объектов культурного наследия в региональный реестр и сбор уточненных сведений о них.

Ольга Логинова