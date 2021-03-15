Мэрия Перми определилась с директором Гимназии №17 Элеонору Падей в школе сменит еще один опытный преподаватель

Департамент образования администрации Перми назначил директора Гимназии №17. Им стала учитель информатики Марина Демидова. По информации “Ъ-Прикамье”, госпожа Демидова будет представлена коллективу гимназии в новом статусе завтра, 16 марта.

Марина Демидова Фото: гимназия № 17

Марина Демидова выпустилась из Гимназии №17 в 1982 году. Ее педагогический стаж – 31 год, из них 28 лет - работа в гимназии. Госпожа Демидова работала учителем информатики, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Награждена значком министерства образования РФ «Отличник народного просвещения», имеет благодарность Президента РФ.

Должность руководителя гимназии стала вакантной после ухода из жизни предыдущего директора школы Элеоноры Падей в январе этого года. После чего исполняющей обязанности директора гимназии была назначена замдиректора Елена Полежаева. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, госпожа Падей планировала доработать до 120-летия гимназии и покинуть пост директора в 2021 году.

Напомним, в 2020 году предыдущее руководство образовательной отраслью Перми предлагало поставить во главе гимназии в то время начальника департамента образования Людмилу Серикову. Против этого решения выступил наблюдательный совет школы.