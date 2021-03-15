В одном из тюменских детдомов выявили очаг COVID-19

В детском доме «Сияние Севера» в поселке Кировский Исетского района выявили очаг групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Детский дом является государственным казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По данным ведомства, в организации заразились 28 человек, в том числе 20 сотрудников и восемь воспитанников. Сейчас в детском доме проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 32 506 человек. Более 30,6 тыс. пациентов выздоровели, 334 человека скончались.

Михаил Мананников