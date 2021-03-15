«В ближайшие дни футбола будет очень много»

22 тур Российской премьер-лиги серьезно перекроил турнирную таблицу. «Локомотив» вышел на четвертое место после домашней победы над «Сочи» со счетом 3:1. Лидирует в футбольном чемпионате по прежнему «Зенит», на втором месте «Спартак», на третьем — ЦСКА. Итоги тура подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Тур получился результативным и лихо закрутил интригу, особенно в верхней части турнирной таблицы. «Зенит» опережает «Спартак», занимающий второе место, всего на четыре очка. Дальше с отставанием в один балл идет ЦСКА. А вот «Локомотив», «Сочи» и «Рубин», которые расположились на четвертом, пятом и шестом местах, не дотягивают до ЦСКА три очка. Эта математика обещает нам нереальные бои в каждом из оставшихся восьми туров. И, вполне возможно, на первый план выйдут клубы, о которых давненько не говорили как о претендентах на еврокубки.

Например, «Локомотив». В трех матчах после зимней паузы команда Марко Николича забила восемь мячей, пропустила всего один — от «Сочи». Игра «Локомотив»—«Сочи» как раз завершала программу тура. Первый выиграл со счетом 3:1, и у поклонников клуба явно есть повод для оптимизма. Хотя футбольный эксперт Алексей Игонин уверен, что торопиться с выводами не стоит: «“Локомотив”, конечно, команда хорошая. Но мы должны понимать, что пока еще такой уверенности и стабильности у нее нет, она играет на определенном уровне, да. Но выжать из себя 150% для победы не в каждом матче может».

Еще один клуб, который начал чемпионат в этом году как надо, это казанский «Рубин». После победы над «Спартаком» и «Зенитом» «Рубин» обыграл «Уфу» 3:0. И, по мнению футбольного эксперта Дмитрия Сенникова, он может претендовать в этом чемпионате на самые высокие места: «Видна работа, конечно, Леонида Слуцкого. В этих трех играх, наверное, все его планы потихоньку как-то сформировались и реализуются сейчас. Потому что “Рубин” стал боеспособной командой, которая вправе бороться, наверное, за второе место, за Лигу чемпионов. За первое, пожалуй, будет сложнее, но “Рубин” — явный конкурент в сегодняшней борьбе за второе место».

Но, несмотря на подвиги «Локомотива» и «Рубина», в центре внимания пока «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Тем более что в следующем туре, который будет сыгран в середине этой неделе, нас ждет противостояние ЦСКА—«Зенит». Для тренерского штаба армейцев во главе с Виктором Гончаренко, которого сейчас серьезно критикуют, это будет момент истины, считает комментатор Константин Генич: «Гончаренко можно критиковать и, наверное, даже нужно, потому что дважды была возможность приблизиться к “Зениту”, а ЦСКА ей не воспользовался. Но расстояние сейчас четыре у “Зенита” от “Спартака” и пять от ЦСКА — борьба еще впереди».

Матч ЦСКА—«Зенит» пройдет в среду. Вообще, в ближайшие дни футбола будет очень много. Кроме игр чемпионата нас ждет Лига чемпионов и Лиге Европы. А на следующей неделе сборная России начнет свой путь в отборочном турнире чемпионата мира.