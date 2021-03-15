Банкирам расписали сроки

Как стало известно “Ъ”, весьма внушительный срок — 11 лет колонии — запросил гособвинитель в Преображенском райсуде Москвы для экс-президента скандально известного Маст-банка Юрия Пирогова. Он обвинялся в выдаче кредитов на сумму более 5,8 млрд руб. фирмам-однодневкам. Еще два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения — вице-президент Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде семи с половиной и шести с половиной лет лишения свободы соответственно.

К рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров разорившегося Маст-банка Пирогова, Журавлевой и Желобаевой, обвиняемых в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), Преображенский райсуд Москвы приступал дважды. Летом 2018 года процесс начинала судья Оксана Череповская. Однако через год, когда судебное следствие находилось уже на завершающей стадии, выявились противоречия при определении суммы нанесенного подсудимыми ущерба. В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Такой размер ущерба в 2016 году установили эксперты Главного управления криминалистики Следственного комитета России (общая же задолженность Маст-банка на сегодняшний день перед кредиторами, большинство из которых физлица и индивидуальные предприниматели, составляет более 14,5 млрд руб.). Однако в феврале 2019 года гособвинитель поставил эти цифры под сомнение «в связи с недостаточной ясностью и неполнотой» заключения предыдущих экспертов. В итоге суд назначил дополнительную экономическую экспертизу, которую провели специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте. В их выводах фигурирует ущерб в размере 5,8 млрд руб. Именно на эту сумму, по их мнению, образовалась «общая задолженность перед Маст-банком по погашению основного долга 19 организаций по договорам кредитной линии, заключенным в период с 11 декабря 2013-го по 29 апреля 2015 года».

После того как один из адвокатов заявил о невозможности вынесения приговора из-за неустановленной суммы ущерба, суд вернул дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений норм УПК. Однако надзорное ведомство успешно обжаловало решение суда первой инстанции. Мосгорсуд пришел к выводу, что нет никаких «существенных нарушений норм закона, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают возможность принятия по делу судебного решения». В частности, разногласия сторон о сумме ущерба, по мнению апелляционной инстанции, возникли исключительно из-за «несогласия с методикой определения размера финансовой задолженности заемщиков перед ОАО «КБ "Маст-банк"» (в частности, по ссудным счетам в валюте)», что «не свидетельствует о том, что ущерб по делу не установлен».

При этом, говорится в постановлении апелляционной инстанции, назначив по делу дополнительную экономическую экспертизу и допросив в судебном заседании экспертов, суд надлежащим образом оценки доводам сторон так и не дал. Признав выводы суда первой инстанции немотивированными, Мосгорсуд вернул дело в Преображенский райсуд на новое рассмотрение.

Продолжил процесс в августе 2019 года уже новый судья Дмитрий Яни. Он назначил повторную экономическую экспертизу по делу, подтвердившую осенью 2020 года ущерб в размере 5,8 млрд руб., который теперь и вменяется подсудимым. Защита фигурантов вновь потребовала вернуть дело прокурору из-за того, что противоречащая обвинительному заключению сумма ущерба ухудшает положение подсудимых. Однако суд ходатайство отклонил, посчитав его преждевременным.

Таким образом это дело дошло до прений, во время которых гособвинитель заявил, что вина подсудимых полностью доказана. Бывшие вице-президент Маст-банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде семи с половиной и шести с половиной лет лишения свободы соответственно. Максимальный же срок — 11 лет колонии общего режима — гособвинитель затребовал для экс-президента Маст-банка Юрия Пирогова.

Адвокат последнего Кристина Сорокина запрошенный прокурором срок назвала «запредельным». «Мы понимали, что мало не запросят, но никак не столько. Мы по-прежнему настаиваем на непричастности господина Пирогова к растрате и надеемся, что суд вынесет справедливое решение»,— заявила “Ъ” адвокат Сорокина. Отметим, что остальные фигуранты своей вины в инкриминированных деяниях также не признали.

Олег Рубникович