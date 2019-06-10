Маст-банк оказался не так ущербен

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело в отношении троих бывших топ-менеджеров скандально известного Маст-банка, которое на протяжении года рассматривал Преображенский суд столицы, возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Суд так и не смог установить, какой именно ущерб следствие вменяет подсудимым. Дело в том, что в обвинительном заключении фигурируют 5,6 млрд руб. ущерба, а допрошенные в суде эксперты заявили, что он составляет 5,8 млрд руб.

Уголовное дело бывших президента Маст-банка Юрия Пирогова, которому инкриминируются мошенничество и присвоение (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), вице-президента Елены Журавлевой (у нее только ст. 160 УК РФ) и начальника кредитного управления Маст-банка Натальи Желобаевой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Преображенский райсуд Москвы начал рассматривать ровно год назад. Когда судебное следствие находилось уже на завершающей стадии, выявились противоречия при определении суммы нанесенного подсудимыми ущерба. В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Такой размер ущерба в 2016 году установили эксперты главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР). Однако в феврале 2019 года гособвинитель поставил эти цифры под сомнение. По его ходатайству суд назначил дополнительную экономическую экспертизу «в связи с недостаточной ясностью и неполнотой» заключения предыдущих экспертов. Повторное исследование провели специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте. Согласно их выводам, «общая задолженность перед Маст-банком по погашению основного долга 19 организаций по договорам кредитной линии, заключенным в период с 11 декабря 2013 года по 29 апреля 2015 года, составляет более 5,8 млрд руб.». Когда эти данные были названы в ходе одного из заседаний, адвокаты обвиняемых тут же ходатайствовали о возвращении уголовного дела прокурору. «Размер причиненного ущерба по настоящему уголовному делу не установлен, что исключает возможность постановления судом приговора»,— отметил, в частности, адвокат Юрий Ельмашев, защищающий Елену Журавлеву. В итоге судья Оксана Череповская отправила дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК, а самим подсудимым меру пресечения в виде содержания под стражей изменила на домашний арест.

Напомним, что уголовное дело о махинациях с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств (ст. 159 и ст. 172 УК РФ), в которых участвовал Маст-банк, было возбуждено еще в середине 2015 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Произошло это вскоре после отзыва у банка лицензии. Тогда регулятор отмечал, что причиной такого решения стали плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года.

В МВД полагают, что Маст-банк являлся звеном «обнальной» империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к восьми с половиной годам колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Кстати, недавно он условно-досрочно был освобожден из колонии. Схема криминального обналичивания, в которой участвовал Маст-банк, по данным правоохранителей, работала с октября 2010 года по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нем. За это время, по данным следствия, фигуранты успели обналичить почти 9 млрд руб., а сами заработали не менее 1 млрд руб. В рамках этого расследования банкир Пирогов в декабре 2016 года был помещен Тверским райсудом Москвы под домашний арест (в тот момент он возглавлял КБ «Арсенал»). В начале 2017 года, после обращения Центробанка, свое расследование по факту растраты в Маст-банке начало ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали экс-председатель правления кредитного учреждения Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева, которая ранее занимала такую же должность и в Маст-банке. По некоторым данным, Александр Чеметов, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем Юрию Пирогову и Елене Журавлевой, являвшейся ранее топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-экспресс», МТС-банка, а также предправления Генбанка. Господину Пирогову меру пресечения на реальный арест изменили в мае 2017 года.

По данным “Ъ”, своей вины никто из троих обвиняемых не признает.

Олег Рубникович