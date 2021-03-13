Биатлонист Фийон-Майе победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Француз Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место в Чехии. Он преодолел дистанцию за 28 мин. 46,7 сек. и совершил два промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Бё (два промаха, +8,0 с). На третьем месте — француз Эмильен Жаклен (один промах, +14,6 с).

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, он занял 10-е место (один промах, +1 мин. 19,3 с). Александр Логинов финишировал 17-м (три промаха, +1.56,3), Эдуард Латыпов — 21-м (четыре промаха, +2.23,7), Карим Халили — 22-м (один промах, +2.31,9), Евгений Гараничев — 32-м (два промаха, +3.01,9).