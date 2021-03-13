Лукашенко не исключил замены песни для участника Белоруссии на «Евровидении»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может заменить песню для конкурса «Евровидение». Ранее организаторы «Евровидения» сочли заявленную от Белоруссии песню «Я тебя научу» группы «Галасы ЗМеста» политизированной.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос»,— приводит слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Напомним, организаторы «Евровидения» ранее заявили, что, если песня останется неизменной или ее не заменят на другую, страну дисквалифицируют. Лидер белорусской группы Дмитрий Бутаков не исключил отказа от участия в конкурсе.

65-е «Евровидение» должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Но 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз решил отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в этом году «Евровидение» пройдет в том же месте с 18 по 22 мая. Организаторы планируют собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.