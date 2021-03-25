Замок Таро

Фильм Dior о кутюрной коллекции сезона весна-лето 2021 снимал Маттео Гарроне, известный своей мистической эстетикой. По сюжету девушка приходит к гадалке — скорее всего, это намек на суеверность господина Диора, которая, к слову, появилась не на ровном месте. Сестра Диора, Катрин, пропала без вести во время Второй мировой, и брат пытался отыскать ее всеми возможными способами, в том числе с помощью потусторонних сил. Катрин, к счастью, нашлась, о ее тяжелой судьбе, где был и концлагерь, скоро выйдет книга.

Героиня нового мини-фильма Dior пытается обрести путь к себе и с легкой руки гадалки попадает в волшебный замок, где ее встречают ожившие персонажи колоды Таро, среди которых Луна и Смерть. Она учится смотреть в глаза своим страхам и находит то, что искала. В финале эротический поцелуй двух сущностей символизирует единство мужского и женского в одном человеке. Одеты все героини в кутюрный Dior: много парчи, шелка и вечерних нарядов. Как пошутила критик моды Сара Мауэр, у дизайнеров в контракт вписано умение предсказывать будущее — иначе их творения покупать не будут.