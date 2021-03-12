Главные новости за неделю 8-12 марта

По данным на 8 марта 2021 года на Кубани было зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусом. 9 марта суточный прирост инфицированных также составил 137 пациентов в сутки. 10 марта зафиксировано 130 новых заболевших COVID-19, 11 марта - 129, 12 марта – 130. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 40 096 человек.

Скончался советник главы Краснодара и член экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде Александр Водяник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская, подозреваемого в совершении ДТП с погибшими и пострадавшими. Вечером 7 марта полицейский ехал на своем автомобиле Opel по ул. Гражданской в Тихорецке. По версии следствия, он превысил скорость и, не убедившись в безопасности своих действий, выехал на перекресток с ул. Гоголя. В этот же момент перекресток пересекал автомобиль ВАЗ, в котором находились четыре человека – в него и врезалась машина под управлением сотрудника МВД. В результате аварии погиб водитель ВАЗа и один из пассажиров. Кроме того, находящиеся в салоне автомобиля женщина и пятилетний ребенок получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Следователи уточняют, что в момент совершения ДТП полицейский был пьян.

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по количеству зарегистрированных фактов взяточничества. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. По его словам, Кубань занимает в этом списке шестое место.

Администрация Краснодара запустила онлайн-голосование за проект реконструкции кинотеатра «Аврора». Проголосовать можно в специальном разделе с 10 по 20 марта.

Жителям города представлена основная информация о концепции проекта, его визуализация, благоустройство прилегающей территории, а также внутренней и подземной частей здания кинотеатра.

Реконструкцию трассы Краснодар-Ейск, которая соединяет краевую столицу с Крымским мостом и курортам региона, планируют завершить в 2023 году. Дорогу расширят до четырех полос от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Трасса является альтернативой платному участку М4-Дон. На ремонт участка трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 млн руб.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С 1 июля 2021 года в Сочи вводятся новые ограничения на строительство, в том числе гостиниц. Вид разрешенного использования «Гостиницы» для общественно деловых территориальных зон будет переведен в условно-разрешенный, что, по мнению властей города, предотвратит появление жилья под видом апартаментов. Соответствующие изменения внесут в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Строительство новых объектов гостиничного назначения свыше 1 тыс. кв.м в Сочи станет возможным только в рамках договора о комплексном развитии территорий с параллельным благоустройством прилегающих зон и развитием сопутствующей инфраструктуры.

С октября 2020 года по март 2021 года стоимость жилой недвижимости в Сириусе, который в декабре 2020 года был признан федеральной территорией, выросла на 40%. Данные приводит агентство недвижимости Golden Brown Group. В некоторых проектах рост составил 72%.

Спецслужбы 10 марта задержали председателя Октябрьском районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. Источник сообщил, что председателя районного суда подозревают в получении взятки в 2,5 млн руб.

В 2021 году кубанское АО фирма «Агрокомплекс им. Ткачева» намерено в два раза увеличить объемы экспорта продукции растениеводства и достичь показателя в 122 тыс. т (против 66 тыс. т годом ранее). Поставки патоки объемом в 40 тыс. т отправятся в страны ЕС, Турцию и Китай.

Власти Адыгеи направят 1,6 млрд руб. на развитие инфраструктуры новой промышленной зоны в Тахтамукайском районе республики в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Под парк выделено 194,3 га земли. На разработку проектно-сметнои документации выделят 100 млн руб. Строительство инфраструктуры запланировано на 2022-2024 год.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении территории государственного природного заповедника «Утриш» на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых земельных участков. В границы «Утриша» войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Черного моря, а также грунтовая дорога, которая разделяет заповедник на три части.

Власти Краснодара В 2016 -2020 годах вернули в муниципальную собственность 321 земельный участок общей площадью 416 га. Несмотря на это, в настоящее время в собственности муниципалитета находится всего 5% городских земель. По словам мэра Краснодара, часть земель власти изъяли в судебном порядке, как, например, в Музыкальном микрорайоне, еще часть участков под строительство школ и детских садов городу передали строительные компании города.

В Краснодарском крае начали консервировать ковидные госпитали, развернутые на базе инфекционных больниц и ЦРБ. В настоящий момент закрыты госпитали в больнице № 5 в Сочи, Северской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, Центре охраны материнства и детства в Сочи, Краевом клиническом госпитале ветеранов войн, Кожно-венерологическом диспансере № 2 в Сочи. Эти медицинские учреждения вернулись к штатному режиму работы. Сейчас помощь COVID-пациентам на Кубани оказывает 21 медицинская организация.

Кущевский районный суд удовлетворил исковые требования Александра Исюка и взыскал 140 млн руб. в его пользу по уголовному делу о вымогательстве, совершенном Вячеславом Цеповязом (член банды Цапка) и его бывшей женой Натальей Стришней.