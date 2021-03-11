В новую промышленную зону в Адыгее инвестируют 1,6 млрд рублей

Власти Адыгеи направят 1,6 млрд руб. на развитие инфраструктуры новой промышленной зоны в Тахтамукайском районе республики в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

«У нас уже около 35 горячих предложений, чтобы зайти резидентами в индустриальный парк. Мы должны синхронизировать, запараллелить решение инфраструктурных вопросов, запараллелить с резидентами, чтобы получить результат намного быстрее», - заявил он.

По словам министра экономического развития и торговли Республики Адыгея Заура Шеуджена, выбор места обусловлен близостью к Краснодару, а также инвестиционной привлекательностью муниципалитета: здесь активно ведется жилищное строительство, возводятся социальные объекты, есть значительные трудовые ресурсы. Кроме того, здесь развитая инфраструктура: рядом находится аэропорт, железнодорожный узел, пролегают федеральные трассы, откуда будут сделаны подъездные дороги к индустриальному парку.

Под парк выделено 194,3 га земли. На разработку проектно-сметнои документации выделят 100 млн руб. Строительство инфраструктуры запланировано на 2022-2024 год. Также Мурат Кумпилов отметил, что помимо финансирования из средств республики, проект со своей стороны поддержат «Россети», «Газпром» и «Автодор». Соответствующие договоренности, по словам главы региона, с этими компаниями уже достигнуты.

Индивидуальная программа экономического развития Адыгеи рассчитана до 2024 года. Для реализации мероприятий, включенных в нее, из федерального бюджета республике выделят 5 млрд руб.

Саида Панеш