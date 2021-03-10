Трассу Краснодар-Ейск реконструируют к 2023 году

Реконструкцию трассы Краснодар-Ейск, которая соединяет краевую столицу с Крымским мостом и курортам региона, планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, дорогу планируют расширить до четырех полос от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Трасса является альтернативой платному участку М4-Дон.

По словам главы региона, реконструкцию трассы включили в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года планируется фактически заново построить более 22 км дороги. Первый этап (10,9 км) на участке от границы Динского района до станицы Медведовской уже выполнен на 40%. Второй этап (12 км дороги в Динском районе) завершат к июлю 2021 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, на ремонт участка трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 млн руб.

Наталья Решетняк