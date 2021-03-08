На Кубани полицейского подозревают в ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими

Следственные органы возбудили уголовное дел в отношении полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская, подозреваемого в совершении ДТП с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, вечером 7 марта полицейский ехал на своем автомобиле Opel по ул. Гражданской в Тихорецке. По версии следствия, он превысил скорость и, не убедившись в безопасности своих действий, выехал на перекресток с ул. Гоголя. В этот же момент перекресток пересекал автомобиль ВАЗ, в котором находились четыре человека – в него и врезалась машина под управлением сотрудника МВД.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа и один из пассажиров. Кроме того, находящиеся в салоне автомобиля женщина и пятилетний ребенок получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Следователи уточняют, что в момент совершения ДТП полицейский был пьян.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек). В настоящее время сотрудник МВД задержан. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года в отношении бывшего сотрудника ППС отдела МВД РФ по Новокубанскому району возбудили уголовное дело после того, как тот в Сочи сбил на автомобиле Mercedes 73-летнего пенсионера. В момент ДТП полицейский также был пьян.

Алексей Белянин