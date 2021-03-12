12 марта, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Кущевский райсуд взыскал 140 млн рублей с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены по делу о вымогательстве

Кущевский районный суд удовлетворил исковые требования Александра Исюка и взыскал 140 млн руб. в его пользу по уголовному делу о вымогательстве, совершенном Вячеславом Цеповязом (член банды Цапка) и его бывшей женой Натальей Стришней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Генриха Хачатурова.

Коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда  решение райсуда оставлено без изменения: 74 млн руб. взыскиваются в качестве компенсации денежных средств, которые вымогали у потерпевшего, остальная сумма - проценты за пользование чужими деньгами.

Как сообщал “Ъ”, вымогательство было совершенно в 2010 году незадолго до массового убийства в станице Кущевской. Организаторам стал покойный Сергей Цапок.

Расследование уголовного дела было завершено недавно в  Ростове-на-Дону. Однако прокуратура  не утвердила обвинительное заключение. Срок рассмотрения материалов продлен на 30 дней.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя