С 1 июля 2021 года в Сочи вступают в силу новые правила строительства гостиниц

С 1 июля 2021 года в Сочи, после общественных обсуждений и утверждения Горсобранием, вводятся новые ограничения на строительство, в том числе гостиниц, сообщает пресс-служба администрации курорта. Вид разрешенного использования «Гостиницы» для общественно деловых территориальных зон будет переведен в условно-разрешенный, что, по мнению властей города, предотвратит появление жилья под видом апартаментов.

Соответствующие изменения внесут в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). «Строительство новых объектов гостиничного назначения свыше 1000 кв.м в Сочи станет возможным только в рамках договора о комплексном развитии территорий с параллельным благоустройством прилегающих зон и развитием сопутствующей инфраструктуры», - подчеркнул первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.

По его словам, в соответствии с новыми строительными нормами площадь земельного участка под гостиницу не может быть менее одного гектара. Кроме того, в рамках комплексного развития территорий будут возводиться и те гостиницы, для которых уже сформированы земельные участки и определен вид разрешенного использования.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Сочи приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД), чтобы упорядочить застройку. в будущем возведение МКД на курорте будет возможно только в рамках проекта комплексного развития территории. Дополнительные меры также затронут выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Теперь максимальная площадь частных домов не должна превышать 300 кв. м, а высота - 12 м.

С 2010 по 2019 году на территории Сочи было получено разрешение на строительство 4,5 млн кв. м жилья, что привело к дефициту мест в детских садах и школах.

Наталья Решетняк