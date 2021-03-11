«Агрокомплекс» в 2021 году намерен увеличить экспорт растениеводческой продукции до 122 тыс. тонн

Фото: пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс им. Ткачева»

В 2021 году кубанское АО фирма «Агрокомплекс им. Ткачева» намерено в два раза увеличить объемы экспорта продукции растениеводства и достичь показателя в 122 тыс. т (против 66 тыс. т годом ранее).Об этом сообщил заместитель директора ООО «ТД Агрокомплекс-Экспорт» Денис Бродский.

Поставки патоки объемом в 40 тыс. т отправятся в страны ЕС, Турцию и Китай. В 2021 году начнутся отгрузки свекловичного жома в Турцию и страны ЕС (в 2020 году патоку начали поставлять в Китай, экспортировав 1 тыс. т). Экспортный план по жому в 2021 году составляет 30 тыс. т. При этом сахар в этом году не будут отправлять на экспорт, его реализуют на внутреннем рынке.

Новым экспортным продуктом стал нут. 5 тыс. т нута отправят в Египет, Турцию, Пакистан и Индию. Горох традиционно экспортируют в Пакистан и Индию, новыми рынками станут Египет и Турция. Совокупные поставки гороха вырастут с 1 тыс. т до 6 тыс. т

В 2020 году общий объем экспорта растениеводческой продукции составил 65,6 тыс. т (46 тыс. т - сахар, 17,7 тыс. т — рис, 1 тыс. т — горох).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году холдинг намерен увеличить поголовье коров на 1 тыс. голов, вложив в это направление 700 млн руб. В планах «Агрокомплекса им. Ткачева» нарастить производство молока в этом году на 25 тыс. тонн, а всего за пять лет увеличить выпуск этого продукта на 30% до 400 тыс. тонн в год.

Наталья Решетняк