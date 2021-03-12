На Кубани закрыли шесть ковидных госпиталей

В Краснодарском крае начали консервировать ковидные госпитали, развернутые на базе инфекционных больниц и ЦРБ. Как рассказал журналистам замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев, в настоящий момент закрыты госпитали в больнице № 5 в Сочи, Северской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, Центре охраны материнства и детства в Сочи, Краевом клиническом госпитале ветеранов войн, Кожно-венерологическом диспансере № 2 в Сочи. Эти медицинские учреждения вернулись к штатному режиму работы.

Сейчас помощь COVID-пациентам на Кубани оказывает 21 медицинская организация. Всего развернуто 3 тыс. 890 коек. Свободный коечный фонд составляет 1 тыс. 242 койки (31,9%).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в начале декабря в Краснодарском крае для пациентов с коронавирусом было развернуто 5 963 койки, из них свободными оставались 16%.

По данным на 12 марта 2021 года, в Краснодарский крае общее количество заболевших достигло 40 096 человек. Продолжают лечение 3079 человек: из них 1027 – в стационаре, 2052 – на дому. Выздоровели и выписаны 34 922 пациентов, в т.ч. 91 – за минувшие сутки. 73 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 69 – на ИВЛ, 4 – на ЭКМО, уточняют в минздраве Кубани.

Наталья Решетняк