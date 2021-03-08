Скончался советник главы Краснодара Александр Водяник

Скончался советник главы Краснодара и член экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде Александр Водяник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

«У него было много идей и планов, которые он, к сожалению, не успел завершить. Уход из жизни Александра Рифатовича - это большая потеря для его родных и близких, для профессионального сообщества и всего Краснодара»,- отметил глава Краснодара.

Господин Первышов также отметил, что Александр Водяник «внес большой вклад в развитие города, приложил максимум усилий к тому, чтобы он стал удобнее для жителей». В частности, он помогал решать задачи по формированию современной комфортной среды и «зеленого каркаса» на уровне мировых практик, добавил мэр Краснодара.

Александр Водяник работал в Ростовском городском управлении по зеленому строительству и цветоводству. Также возглавлял Ботанический сад Ростовского государственного университета (позднее — Южного федерального университета). Кроме того, господин Водяник также был экспертом конструкторского бюро «Стрелка» в Ростове-на-Дону.

В марте 2019 года Александра Водяника пригласил на должность своего советника глава Краснодара Евгений Первышов. Тогда сообщалось, что он займется координацией подготовки и реализации в Краснодаре проектов благоустройства.

Алексей Белянин