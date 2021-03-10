Администрация Краснодара выставила на голосование проект реконструкции кинотеатра «Аврора»

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Администрация Краснодара запустила онлайн-голосование за проект реконструкции кинотеатра «Аврора», сообщает пресс-служба мэрии. Проголосовать можно в специальном разделе с 10 по 20 марта. Для этого необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги».

Жителям города представлена основная информация о концепции проекта, его визуализация, благоустройство прилегающей территории, а также внутренней и подземной частей здания кинотеатра.

Как писал “Ъ-Кубань”, краснодарский кинотеатр «Аврора», реконструкцией которого занимается ООО «Инвестрой» миллиардера Сергея Галицкого, трансформируют в культурно-досуговый комплекс.

В наземной части кинотеатра разместят киноконцертный зал на 1200 мест. Кроме того, проектом предусмотрена подземно-цокольная часть на глубине 21 метр. В ней расположатся выставочные пространства для проведения культурных и деловых мероприятий, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг.

На встрече 2 марта 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Сергей Галицкий договорились, что проект реконструкции «Авроры» обсудят с жителями Краснодара.

Напомним, кинотеатр закрыли на реконструкцию 30 декабря 2014 года. Муниципальный контракт был заключен с ООО «СТК». По словам городских властей, в ходе работ исполнитель нарушил внутреннюю отделку, повредил несущие конструкции здания, снес несущие перегородки, порвал 3D-экран. После длительных судебных разбирательств Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд возвратил «Аврору» в ведение администрации города. В мэрии планируют взыскать со строительной фирмы компенсацию за причиненный памятнику вред.

Наталья Решетняк