В Краснодаре за четыре года вернули в городскую собственность 416 гектаров земель

Власти Краснодара В 2016 -2020гг. вернули в муниципальную собственность 321 земельный участок общей площадью 416 га. Об этом в ходе ежегодного доклада заявил глава города Евгений Первышов.

Несмотря на это, в настоящее время в собственности муниципалитета находится всего 5% городских земель. По словам мэра Краснодара, часть земель власти изъяли в судебном порядке, как, например, в Музыкальном микрорайоне, еще часть участков под строительство школ и детских садов городу передали строительные компании города.

В качестве положительного примера Евгений Первышов назвал возвращение земель на территории Вишняковского сквера, а также Карасунские водоемы, которые удалось признать прудами, что позволило передать их в собственность города.

«Я еще раз хочу подчеркнуть – все земли, которые мы возвращаем городу используются только в интересах города и с учетом мнения краснодарцев. Ни один из таких участков за последние годы не был отдан под жилищную застройку», - заявил господин Первышов.

В октябре 2019 года на официальном сайте администрации интерактивную карту возвращенных городских земель, на которой отмечают участки, которые перешли в собственность города.

Алексей Белянин