Общее количество заболевших COVID-19 на Кубани превысило 40 тысяч человек

По данным на 12 марта 2021 года, в Краснодарский крае выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших достигло 40 096 человек. Продолжают лечение 3079 человек: из них 1027 – в стационаре, 2052 – на дому. Выздоровели и выписаны 34 922 пациентов, в т.ч. 91 – за минувшие сутки. 73 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 69 – на ИВЛ, 4 – на ЭКМО, уточняют в минздраве Кубани.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых пациентов 77 женщин и 53 мужчины в возрасте от четырех до 92 лет. Заболевших выявили в следующих муниципалитетах:

34 – Краснодар,

14 – Новороссийск,

11 – Сочи,

9 – Кавказский район,

8 – Выселковский и Динской районы,

6 – Геленджик,

5 – Кореновский, Апшеронский и Усть-Лабинский районы,

4 – Белореченский и Приморско-Ахтарский районы,

3 – Туапсинский район,

2 – Каневской, Северский, Тбилисский и Гулькевичский районы.

1 – Лабинский, Отрадненский, Темрюкский и Павловский, Анапа и Армавир.

Показатель заболеваемости составил 706,5 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии лаборатории края провели 2 598 465 исследований на COVID-19, из них свыше семи тысяч – за последние сутки.

Всего за сутки в России выявлено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах. Больше всего заболевших выявили в Москве (1610), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (476). Меньше всего новых заболевших зафиксировали в Магаданской области, ЕАО (по пять) и на Чукотке (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 11 марта 2021 года в Краснодарский крае выявили 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составило 39 966 человек, в т.ч. 2 759 детей. Продолжали лечение 3053 заразившихся, выздоровели и выписаны – 34831 человек. Скончались за сутки 13 человек.

Алексей Белянин