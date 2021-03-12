Трое претендентов на пост главы Перми не смогут продолжить участие в конкурсе

Конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми правозащитника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и пенсионерку Галину Широкову. Как пояснили в Пермской думе, это связано с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов. Секретарь комиссии Наталья Рослякова сообщила “Ъ-Прикамье”, что Денис Галицкий не представил согласие на обработку персональных данных, Виталий Ковин — анкету для поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу, Галина Широкова — справку об отсутствии судимости.

Денис Галицкий заявил “Ъ-Прикамье”, что считает решение комиссии необоснованным и намерен обратиться в суд. «Право обрабатывать мои персональные данные у комиссии есть и без моего согласия, так как я раскрыл свои персональные данные для неограниченного круга лиц»,— пояснил правозащитник.

Виталий Ковин также планирует оспорить отказ комисии. Ранее он утверждал, что не стал заполнять и сдавать анкету намеренно. По его словам, требование данного документа — избыточное. «Даже формально глава города не входит в реестр должностей муниципальной службы»,— писал господин Ковин в своем telegram-канале.

После сегодняшнего решения комиссии борьбу за пост главы Перми продолжают 10 человек: исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин, депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский, руководитель центра организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» Александра Гуляева, машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, житель Пермского района Евгений Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий Дмитренко.

Конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам конкурса комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Инаугурация нового руководителя Перми запланирована на 30 марта.