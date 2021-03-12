У владельца пермского банка ЦБ отозвал лицензию

Сегодня Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка, сообщается на сайте регулятора. ЦБ отозвал лицензию, потому что Форбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе России по величине активов.

Стоит отметить, что в начале 2020 года акционеры Форбанка выкупили пермский банк у крымского Генбанка. Согласно данным Почтобанка, сейчас кредитное учреждение контролируется десятью физлицами из числа совладельцев Форбанка. В августе на внеочередном собрании акционеров Почтобанка было принято решение о присоединении его к Форбанку. Процедуру предполагалось завершить до конца года, но, по данным «СПАРК-Интерфакс», она все еще не завершена.