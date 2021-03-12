Французы вложат 3,8 млрд рублей в завод по производству медовой продукции в Уфе

Французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи заявили о планах наладить в Башкирии производство меда. Проект на 160 рабочих мест и с общим объемом инвестиций в 3,8 млрд руб. был представлен на «Инвестчасе» с участием главы республики Радий Хабирова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Предприниматели намерены создать производственную базу из 30 тыс. пчелосемей, открыть лабораторию качества меда с международной аккредитацией и изготавливать до 7 тыс. т в год медовой продукции на международный экспорт. Также французы планируют организовать работу по сохранению генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвигать бренд башкирского меда.

В 2020 году Патрик Хоффман зарегистрировал в Уфе ООО «Би хэппи» с уставным капиталом 10 тыс. руб. и основным видом деятельности «пчеловодство».

Первые пасеки инвесторы намерены установить в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах. Завод по переработке медовой продукции с выставочным центром будет располагаться в Уфе.

«Наша главная цель – стать одним из ведущих производителей и экспортеров меда в России. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность пчеловодства и вывести башкирский мед в сегмент премиум-продукции», – приводит слова Антуана Менделовичи пресс-служба правительства.

Радий Хабиров одобрил включение проекта в перечень приоритетных. Инвесторам возместят часть затрат на покупку оборудования и предоставят налоговые льготы. Администрации Уфы поручено подобрать участок для размещения завода и выставочного комплекса, доступный для туристов.

Влада Шипилова