Лжеполицейский и лжесотрудник банка похитили у жителя Ижевска почти 1 млн рублей

У 30-летнего жителя Ижевска похитили 945 тыс. руб. под предлогом защиты от оформления кредита злоумышленниками. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что на имя ижевчанина пытаются оформить кредит. Для предотвращения операции ему предложили оформить встречный кредит. Мужчина не поверил звонившему и отказался выполнять указания. После этого лжесотрудник банка перевел звонок якобы на сотрудника полиции, который убедил его следовать инструкциям банковского сотрудника. Действуя под диктовку звонивших ижевчанин оформил три кредита в различных банках на 945 тыс. руб. После чего перевел деньги на указанный ему счет через три банкомата. Лишь затем он осознал, что стал жертвой мошенников.