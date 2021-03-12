Власти Омской области планируют снизить уровень бедности в два раза к 2030 году

Правительство Омской области сообщило о планах снизить в два раза к 2030 году долю населения с доходом ниже прожиточного уровня. По словам замминистра труда и соцразвития региона Ирины Варнавской, сделать это планируется за счет внедрения программы социальных контрактов. Программа рассчитана на снижение уровня бедности до 7% и рост реальных доходов населения в Омской области в течение 10 лет, начиная с 2020 года. Численность бедного населения должна сократиться на 140 тыс. человек, сообщила госпожа Варнавская.

Сейчас уровень бедности в Омской области составляет 13,9%, и это минимальный показатель среди субъектов Сибирского федерального округа, отметила Ирина Варнавская. Категорию малоимущих граждан составляют как сельские жители (60%), так и горожане (40%), причем большая часть этой категории населения – семьи с детьми (80%).

Как отмечает Ирина Варнавская, соцконтракт предусматривает стартовую выплату в размере прожиточного минимума и позволяет жителю региона, в случае его успешного трудоустройства, по истечению девяти месяцев получить сумму в размере еще трех прожиточных минимумов. Кроме того, такой контракт предоставляет возможность пройти обучение или стажировку, в этом случае работодатель сможет получить компенсацию не меньше МРОТ.

В 2021 году общая сумма финансирования соцконтрактов в Омской области составляет 440 млн руб., что позволят заключить такие контракты с 5 тыс. человек. На 2022-2023 годы финансирование программы составит 426 млн руб., из которых 380 млн будут выделены из федерального бюджета, 46 млн руб. – из областного.

Новосибирская область, по данным начальника управления занятости минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольги Лавровой, в 2021 году получила на реализацию социальных контрактов 816 млн руб. с учетом федеральных средств. На эти деньги планируется оказать помощь более чем 8 тыс. получателей. На сегодняшний день государственную поддержку получили более 400 человек, преимущественно на решение трудной жизненной ситуации. Кузбасс в 2021 году на реализацию программы соцконтрактов получил финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 574 млн руб. и порядка 117 млн руб. из областного бюджета. На эти средства планируется оказать поддержку более 6,4 тыс. жителям региона.

Юлия Демкина