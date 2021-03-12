Заседания по рецепту

В Иркутском арбитражном суде рассматривается иск «Цитомеда» (Санкт-Петербург) к «Фармасинтезу» (Иркутск). Первая фармацевтическая компания требует запретить второй использовать название «Регаст» для лекарства, которое та выпускает с 2014 года, и возместить ей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака 10 тыс. руб. В 2010 году «Цитомед» зарегистрировал название «Регастим» и планировал выпускать под ним лекарство для лечения желудочных заболеваний, но на рынке оно пока не появилось. «Фармасинтез», в свою очередь, обратился с исками в Суд по интеллектуальным правам с требованием исключить «Регастим» из реестра товарных знаков на основании того, что правообладатель не использовал его более трех лет.

Спор между двумя фармацевтическими компаниями возник из-за названия «Регаст», под которым «Фармасинтез» с 2014 года выпускает препарат для лечения ВИЧ-инфицированных. Лекарство используется в комбинированной терапии ВИЧ-положительных пациентов и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Название «Регаст» схоже с наименованием «Регастим», права на которое в 2010 году зарегистрировала фармкомпания «Цитомед». Она и обратилась в Иркутский арбитражный суд с требованием запретить «Фармасинтезу» использовать название «Регаст» в качестве маркировки своего препарата и взыскать с него компенсацию в размере 10 тыс. руб.

В декабре на первом заседании суд привлек в дело Минздрав РФ, а так как в деле появляется еще один участник, оно начинает рассматриваться заново. «„Цитомед“ подал документы в Минздрав РФ на регистрацию своего препарата „Регастим“ для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. И ему было отказано на основании того, что в реестре уже есть лекарство со схожим названием и совершенно другим функциональным назначением. Поэтому в дело был привлечен Минздрав», — сообщила „Ъ“ патентный поверенный агентства по интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко, она представляет в суде интересы «Фармасинтеза». Она отметила, что судья истребовала у Минздрава пакет регистрационных документов, чтобы понять, почему так затянулся процесс регистрации препарата и в целом разобраться в ситуации. По данным госпожи Бутенко, фармкомпания проводила клинические исследования с 2014 года, трижды продлевая их срок. Она считает, что размер компенсации, который заявил истец, является условным и в процессе судебного разбирательства может увеличиться. «Мы им с самого начала предложили просто выкупить права на товарный знак и назвали сумму, достаточную для разработки и регистрации нового знака. Они сказали, что готовы продать, но назвали сумму, сопоставимую со стоимостью клинических исследований», — рассказала Светлана Бутенко. По ее мнению, если иск «Цитомеда» будет удовлетворен, то «Регаст» должен будет пройти ребрендинг. А появление препарата с совершенно другим лекарственным назначением, но под схожим названием, может создать путаницу среди врачей и пациентов. «ВИЧ-инфицированный приходит в аптеку, просит „Регаст“, а ему „Регастим“ дают», — не исключила юрист. Она также рассказала, что в январе «Фармасинтез» обратился в Суд по интеллектуальным правам с двумя исками о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Регастим» в кириллице и латинском варианте написания. «Если товарный знак не используется в течение трех лет, то можно по суду исключить его из российского реестра товарных знаков», — сказала Светлана Бутенко.

В «Цитомеде» от комментариев отказались. «Будет судебное решение, и вы все узнаете», — сказали „Ъ“ в фармкомпании.

Екатерина Еременко