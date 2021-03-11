Предприятия легкой промышленности Екатеринбурга изготовили в пандемию более 1,5 млн средств индивидуальной защиты

С марта 2020 года производители легкой и текстильной промышленности Екатеринбурга изготовили более 1,5 млн средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса, говорится на официальном портале города. Соответствующую информацию озвучила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова на заседании бизнес-совета руководителей предприятий легкой промышленности.

По словам госпожи Фирстовой, за девять месяцев 2020 года предприятия легкой промышленности Екатеринбурга отгрузили продукцию общей стоимость 3,4 млрд руб. «По уровню оборота розничной торговли мегаполис занял лидирующую строчку среди городов-миллионников, преодолев отметку в 223 млрд руб., обогнав Казань, Новосибирск, Самару, Челябинск, Нижний Новгород»,— говорится в сообщении портала.

Сейчас в Екатеринбурге работают 65 предприятий легкой и текстильной промышленности, сообщила пресс-служба мэрии города. Треть произведенной продукции реализуется за пределами Свердловской области.

Михаил Мананников