ЦБ хочет контролировать только сомнительные валютные операции

Центробанк России хочет перейти к контролю только за сомнительными валютными операциями, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента Владимира Путина. Глава ЦБ уточнила, что позиция регулятора согласована с Минфином.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания сказал, что Минфин и ЦБ постепенно движутся в сторону полной отмены обязательного возврата валютной выручки в страну. «Аккуратно, но мы движемся к этому, и хотим перейти к контролю — эта позиция полностью согласована с Минфином — над сомнительными валютными операциями. Соответствующее законодательство нужно подготовить»,— заявила госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Репатриация валютной выручки — возврат выручки резидента, полученной в рамках внешнеэкономической сделки. Этот процесс контролируют государство и ЦБ. Требования о репатриации валютной выручки вводились для борьбы с выводом капитала.

В 2020 году ЦБ предложил либерализовать валютное законодательство. Регулятор планировал поэтапно отменить репатриацию экспортной выручки в иностранной валюте и снять ограничения на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Минфин предлагал начать отказываться от репатриации валютной выручки с 2021 года, а полностью отменить требования к 2025-му.