Яков Силин избран председателем общественной палаты Екатеринбурга Его кандидатура была единственной, выдвинутой на голосование

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин избран председателем нового состава общественной палаты (ОП) Екатеринбурга. Решение было принято сегодня на первом заседании шестого созыва ОП. Отметим, что кандидатура господина Силина была единственной, выдвинутой на голосование.

Заместителями председателя палаты были избраны гендиректор НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Андрей Мисюра, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и управляющий Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов.

Помимо этого, члены ОП сформировали пять профильных комиссий. В частности, была утверждена комиссия по строительству, дорожной инфраструктуре и транспортной коммуникации, комиссия по развитию современной экономики города, комиссия по развитию местного самоуправления, гражданского общества и человеческого потенциала, комиссия по развитию социальной сферы, здравоохранению и защите прав нуждающихся, а также комиссия по развитию комфортной городской среды, благоустройству и ЖКХ.

«Общественная палата не является органом власти, она ничего не делит и не перекраивает. Нас будут слышать, если мы не пойдем в раздрай»,— подчеркнул во время выступления господин Силин.

Напомним, срок формирования нового состава ОП завершился в феврале. Свои кандидатуры выдвинули 111 человек, 57 из них подали заявки в городскую общественную палату, 31 — гордуму, 23 — администрацию Екатеринбурга. Всего в новый состав вошли 33 человека.

Отметим, в конце 2020 года дума Екатеринбурга забрала у горадминистрации полномочия по организационно-методическому и техническому сопровождению ОП. При этом вопрос вызвал большую дискуссию и получил неоднозначные оценки со стороны депутатов, мэрии и членов общественной палаты.