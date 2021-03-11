Администрация Рыбинска хочет купить теплоход за 7 млн рублей

Администрация города Рыбинска Ярославской области приобретет пассажирский теплоход за 7 млн руб., сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе городской администрации. В пресс-службе уточнили, что планируется закупка теплохода класса «река-море» вместительностью до 100 человек.

По данным администрации, закупка теплохода планируется в апреле 2021 года. Судно будет приобретено на средства муниципального бюджета. Покупателем теплохода выступит МАУ «Туристско-информационный центр». После покупки теплоход будет помещен на ремонтную базу, где пройдет процедуру лицензирования. На эти цели будет потрачено дополнительно 2 млн руб.

По информации пресс-службы, судно приобретается для организации пассажирских перевозок между правым и левым берегами Волги в акватории города, а также с целью развития городского туризма. По словам начальника управления культуры городской администрации Марины Ворониной, в Рыбинске уже проводились туристические поездки на теплоходе, в частности, на родину адмирала Ушакова.

«Маршрут был востребован и горожанами, и туристами. У Рыбинска есть много объектов экскурсионного показа, до которых кратчайший путь – по воде: Хопылево, Усть-Шексна, музей Советской эпохи, рыбинский шлюз и водохранилище. Эти экскурсии имеют образовательный характер и могут быть введены в школьную программу по краеведению»,— отметила госпожа Воронина.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в октябре прошлого года администрация города Рыбинска Ярославской области объявляла о том, что собирается покупать прогулочный теплоход за 7 млн руб. В пресс-службе “Ъ-Ярославль” пояснили, что тогда покупка не состоялась.

«Речь идет об одной и той же закупке. В октябре на аукцион никто не заявился. Конкурс открытый, заявиться может любой желающий, интересанты есть. Мы надеемся, что все получится на этот раз»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева