Игровая платформа Roblox вышла на биржу с оценкой в $42 млрд

Американская компания Roblox — разработчик платформы, на которой пользователи могут создавать собственные видеоигры,— в среду, 10 марта, стала публичной. Ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBLX. С началом торгов ее акции выросли на 55% — до $69,5 за акцию, тем самым общая стоимость компании достигла $45 млрд. Позже акции чуть снизились, тем не менее стоимость Roblox составляла $42 млрд против примерно $30 млрд, в которые компания оценивалась в январе.

Roblox стала публичной компанией через прямое размещение акций на бирже, а не через традиционное IPO. В ходе прямого размещения компания начинает напрямую торговать своими акциями на бирже, без привлечения финансовых консультантов и андеррайтеров в виде инвестбанков, и без длительного и дорогостоящего процесса подготовки к размещению. В этом случае сама компания не привлекает дополнительных средств, так как продаются уже существующие акции, а не выпускаются новые, кроме того, без поддержки андеррайтеров выше риски высокой волатильности после начала торгов. В последнее время прямое размещение, как и другая альтернатива IPO — SPAC IPO, получает все большее распространение — в прошлом году так вышли на биржу мессенджер Slack и разработчик ПО для спецслужб Palantir, а ранее Spotify.

Roblox была создана в 2004 году, в прошлом году у нее было 32,6 млн активных пользователей ежедневно. На Roblox с помощью предоставленных пользователям инструментов и игрового движка Roblox Studio можно создавать собственные игры, сейчас на платформе десятки миллионов таких игр. Платформа особенно популярна среди детей — более половины ее пользователей младше 13 лет. Основной доход компании приносит продажа пользователям внутренней валюты Robux, за которую можно покупать различные игровые предметы и возможности. Выручка компании в прошлом году выросла на 82%, до $924 млн, однако компания остается убыточной: ее убыток в прошлом году составил $253 млн, увеличившись в 3,5 раза с $71 млн в 2019 году.

Яна Рождественская