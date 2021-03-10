Посольство РФ сделало представление Великобритании по антироссийской кампании в СМИ

Посольство России в Великобритании сделало представление МИД Соединенного Королевства по поводу утечки, которая может свидетельствовать об управлении из Лондона антироссийской кампанией в СМИ.

«Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство»,— говорится в заявлении посольства.

«Не скрывается цель снижения влияния российских медиаресурсов и даже сокращения среди русскоязычного населения ощущения принадлежности к русскому миру, общих исторических корней с соотечественниками в России. Все это — под лозунгом борьбы с "кремлевской пропагандой и дезинформацией". В этих документах прочитываются также и более прозрачные цели: добиваться "ослабления российского государства", активировать "набор контента в поддержку антиправительственных выступлений внутри России"»,— добавили в посольстве.

В дипломатическом представительстве заявили, что потребовали полного раскрытия всей информации о проектах, «затрагивающих российское медиапространство и законные интересы российских СМИ в части свободного вещания в соседних странах».

Представитель посольства сообщил, что полученную «реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной». «Нам было сказано, что Лондон не комментирует документы, которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке. Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против России»,— добавили в посольстве. Российская сторона пообещала, что проработает дальнейшие меры реагирования на эту ситуацию.

Об отношениях России и Великобритании читайте в публикации “Ъ” «Москва дотянулась до Британских островов».