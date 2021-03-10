В Краснодаре зафиксирован факт передачи взятки председателю районного суда Геннадию Байраку

Сотрудники ФСБ зафиксировали факт передачи взятки Геннадию Байраку, председателю Октябрьского районного суда города Краснодара, сообщили “Ъ-Юг” источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников “Ъ-Юг”, сегодня в здании Октябрьского районного суда проходили оперативные мероприятия, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изымали документы. По неофициальной информации, председатель райсуда подозревается в получении взятки в сумме 2,5 млн руб. от должностного лица органа власти.

В пресс-службе краснодарского краевого суда эту информацию не комментируют.

Анна Перова, Краснодар