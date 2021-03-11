Банкира приговорили к расплате

К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Осужденного обязали выплатить им более 10,5 млрд руб.

Оглашение 174-страничного приговора подсудимому Николаю Гордееву заняло у судьи Татьяны Изотовой два дня. В итоге она признала вину экс-банкира полностью доказанной, но сочла возможным назначить наказание на два года меньше, чем во время прений запросил гособвинитель,— восемь лет колонии строгого режима. При этом отметим, что почти три года из них бывший банкир уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО. А вот гражданский иск потерпевших суд удовлетворил полностью. Более 10,2 млрд руб. осужденный должен будет выплатить АСВ и еще 434,1 млн руб.— известному адвокату Николаю Егорову, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб.

Напомним, что под уголовное преследование Николай Гордеев попал в апреле 2018 года, после того как заявление о махинациях со средствами клиентов ОФК-банка написал его миноритарный акционер Николай Егоров. Тогда же у кредитного учреждения в связи с полной утратой собственных средств отозвали и лицензию. В общей сложности долг ОФК-банк перед клиентами составил более 35 млрд руб.

После этого экс-президент ОФК-банк Николай Гордеев был арестован и обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии Следственного комитета России (СКР), с которой согласился и суд, в период с 2013 по 2016 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд руб.

Сделано это было, как полагали следователи, по указанию бывшего руководителя Росалкогольрегулирования и одновременно бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна. Причем большая часть денег досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Хозяином этой компании следствие также считает скрывающегося за границей господина Чуяна. Часть же денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые вложили их в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции (ООО «Росрыба», ООО «Рыбстандарт», ООО РСТ и другие), также связанные с менеджментом ОФК-банка. На данный момент их имущество находится под арестом. При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства.

В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.

Защита Николая Гордеева назвала вынесенный их клиенту приговор «безобразным». По словам адвокатов, экс-президент ОФК-банка с самого начала расследования признавал свою вину и активно сотрудничал со следствием, изобличив остальных участников преступления. От более конкретных комментариев защитники экс-банкира воздержались, заявив, что сначала им необходимо досконально ознакомиться с текстом приговора.

Олег Рубникович