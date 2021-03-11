ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты

ПСБ открыл прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства

ПСБ разработал кредитные решения, позволяющие предпринимателям получить финансирование на восстановление деятельности после пандемии. Кредит «Без бумаг 3.0» оформляется онлайн по двум документам с лимитом до 10 млн рублей и доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью.

Другой продукт — «Кредит 3.0» — могут оформить предприниматели с любой организационно-правовой формой на сумму от 10 млн до 500 млн рублей в отделении банка ПСБ, заявку на него также можно подать онлайн.

Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога или под поручительство собственников бизнеса. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%*.

«ПСБ, являясь одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса, вошел в число банков, уполномоченных правительством выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета мер, направленных на восстановление экономики страны после пандемии. Предыдущая антикризисная инициатива правительства позволила нам профинансировать более 37 тыс. компаний на общую сумму свыше 52 млрд рублей, что помогло клиентам банка сохранить бизнес и выплатить заработную плату сотрудникам. Согласно индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, в России отмечается постепенный рост активности предпринимателей и объема инвестиций, бизнес заинтересован в выгодных условиях кредитования своей деятельности, которая восстанавливается после жестких эпидемиологических ограничений, поэтому мы ожидаем значительного интереса к кредиту под выгодные 3%»,— отметил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

*Кредит для бизнеса «Без бумаг | 3.0». Процентная ставка — 3% годовых в рублях. Цель кредита: на восстановление предпринимательской деятельности. Срок кредита: 12 месяцев, кредитный договор должен быть заключен в период с 09.03.21 по 01.07.21 гг. Сумма кредита: до 10 млн , максимальная сумма кредита составляет 12 МРОТ на каждого сотрудника по данным ИФНС. Валюта кредита: рубли РФ. Оформление онлайн по двум документам: согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, выписка из вашего интернет-банка или карточка 51 счета из 1С. Комиссии банка отсутствуют. Только полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через интернет-банк. Дифференцированный график платежей. Первые полгода платежи не вносятся, но проценты будут начисляться. Сумма основного долга увеличится на сумму начисленных процентов (капитализация процентов). Через 6 месяцев начнется погашение кредита. Платежи по кредиту будут уменьшаться с каждым месяцем. Штраф за просрочку платежа — 0,5% за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию об условиях кредитования, тарифах и требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по короткому телефону *772.

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