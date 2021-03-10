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Инспектор Сергей Красиков

Фото: Baikal Biosphere Reserve

Браконьеры стали пострадавшими

Инспектора, задержавшего охотников в заповеднике, обвинили в превышении полномочий

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Скандал федерального уровня вызвало решение бурятского управления Следственного комитета России (СКР) возбудить уголовное дело в отношении инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. В октябре прошлого года он участвовал в задержании пятерых браконьеров, позже охотники заявили, что инспектор их избил. Сотрудники заповедника утверждают, что нарушители пытались переехать инспектора автомобилем, из-за чего он получил сотрясение мозга и перелом руки. Вице-премьер Юрий Трутнев потребовал от Минприроды и местных властей разобраться в ситуации.


В ночь на 4 октября 2020 года инспектор Байкальского государственного природного заповедника Сергей Красиков участвовал в задержании группы браконьеров. Нарушители передвигались по лесу на автомобиле УАЗ. Господин Красиков утверждает, что потребовал от них остановиться и выйти из машины. По его словам, браконьеры попытались сбить его. Инспектор успел отскочить — автомобиль задел его по касательной, мужчина отделался переломом руки и сотрясением мозга. Его коллеги продолжили преследование, они утверждают, что нарушители на ходу выпрыгивали из машины.

В итоге сотрудники заповедника задержали пять человек, в автомобиле были обнаружены две туши косуль. По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело.

Заместитель директора заповедника Сергей Ткач рассказал “Ъ”, что сейчас расследование дела завершено, его готовят к передаче в суд.

«Одного из нарушителей вывели в разряд свидетелей. Хотя очевидно, что это была сплоченная группа, у нее была единая цель — убийство животных. Но почему-то одного они выгораживают»,— сообщил “Ъ” господин Ткач.

По его словам, дирекция Байкальского заповедника ходатайствовала о возбуждении уголовного дела по факту покушения на жизнь госинспектора. Однако межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии отказал в этом, а районная прокуратура отклонила жалобу дирекции на отказ. Заповедник обратился в прокуратуру Бурятии, а Минприроды РФ — в СКР и Генпрокуратуру. «В итоге в последний рабочий день перед праздниками, 5 марта, Сергей получил постановление о возбуждении против него уголовного дела»,— сообщил Сергей Ткач.

Уголовное дело в отношении Сергея Красикова возбудил Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Бурятия. Его подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По этой статье Сергею Красикову грозит до десяти лет лишения свободы.

Ситуация с уголовным преследованием инспектора получила широкий общественный резонанс в соцсетях. Пресс-служба вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева распространила его заявление о том, что Минприроды РФ, руководство Бурятии и аппарат полпредства должны немедленно разобраться в ситуации. «Совершенно недопустимо варварское отношение к природе. Нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием — уже правонарушение»,— заявил господин Трутнев. Его пресс-служба сообщила, что ущерб, который задержанные нанесли природе, оценивается в 80 тыс. руб., и подчеркнула, что инспектор пострадал от наезда автомобиля.

В СУ СКР по Бурятии “Ъ” подтвердили, что по делу о незаконной охоте проходят четверо подозреваемых и на этой неделе его передадут прокурору.

Там же заявили, что по факту причинения телесных повреждений инспектору уже возбуждено уголовное дело. «От участников уголовного процесса в ходе предварительного следствия поступили встречные заявления о преступлениях при задержании в лесу. По одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — госинспектора природного заповедника. По второму — о превышении данным инспектором должностных полномочий»,— сообщил “Ъ” официальный представитель регионального СУ СКР Дмитрий Столяров. Занимается этими делами первый отдел по расследованию особо важных преступлений республиканского СУ СКР.

Екатерина Еременко, Иркутск


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