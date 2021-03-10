СК закрыл один из эпизодов дела против подростков из Канска, обвиняемых в терроризме

В Красноярском крае следственные органы прекратили производство по одному из эпизодов уголовного дела в отношении трех подростков из Канска, обвиняемых в терроризме. Как рассказали в управлении Следственного комитета РФ (СКР), из обвинения исключен эпизод, в котором речь шла об участии в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ).

В тоже время, СКР возбудил новые дела в отношении подростков – о незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1) и нелегальном хранении взрывчатых веществ (ст.222 УК РФ). По предварительной версии, с октября 2019-го по июнь 2020 года подростки объединились в группу для террористической деятельности. Учащиеся самостоятельно проходили обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств, кустарные бомбы они взрывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках. «Кроме того, обвиняемые изготавливали и расклеивали листовки, содержащие информацию о публичном оправдании терроризма», - говорится в материалах следствия.

В июне 2020 года сотрудники ФСБ задержали трех подростков из Канска, которых заподозрили в прохождении обучения для проведения терактов. По версии следствия, азам изготовления самодельных бомб они учились по электронным книгам по подрывному делу и на видеоуроках. Кроме того, они успели провести несколько пробных взрывов, а личными примерами их вдохновляли подрывники зданий управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске.

Илья Николаев, Анастасия Вещикова, Красноярск