В Татарстане планируют создать татарский вариант Netflix

На территории Татарстана планируют создать свой вариант стриминговой платформы Netflix с татарскими кинофильмами, спектаклями и анимационными картинами. Об этом сообщает «Тaтар-информ» со ссылкой на директора «Татаркино» Миляушу Айтуганову.

«Сейчас идет разговор о создании платформы вроде „татарского Нетфликса“. Но, для того чтобы сделать ее качественной, нужно объединить все усилия», — отметила госпожа Айтуганова.

По ее словам, в Татарстане намерены собрать все связанное с кино, театром и анимацией на одной площадке. Директор «Татаркино» считает, что такое направление будет очень перспективным и продвинутым для Татарстана.

"Ъ-Казань"