Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом чиновников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, снимающий ограничения по возрасту для назначенных президентом чиновников. До этого предельный возраст пребывания на госслужбе составлял 65 лет, для руководителей высшей группы должностей он мог быть продлен до 70 лет.

Проект закона в январе в Госдуму внес президент России Владимир Путин. В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее источник “Ъ” в администрации президента сообщал, что законопроект — это «системное решение», которое не связано с необходимостью сохранить на посту какого-либо конкретного чиновника.

О том, какие проекты были одобрены накануне,— в материале “Ъ” «Запретные плоды просвещения».