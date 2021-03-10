Главу новосибирской компании подозревают в неуплате налогов на 54 млн рублей

Руководитель новосибирской компании “Новая энергия” обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 54 млн руб., сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, руководитель ООО “Новая энергия” в 2016-2018 годах включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в которых завысил суммы налоговых вычетов по НДС, для чего им был создан фиктивный документооборот с подконтрольным ему юрлицом.

На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в суд. Следствие обвиняет главу компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ), максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Для возмещения причиненного вреда в период следствия на счета и земельные участки обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 4,8 млн руб.

Даниил Тарабукин