В Красноярске на территории бывшего военного городка построят микрорайон на 50 тысяч человек

На площадке бывшего военного городка в Красноярске может быть построен микрорайон для 50 тысяч человек. Также здесь планируется разместить три школы, пять детских садов и поликлиники. По данным правительства края, земельные участки территории бывшего военного городка находятся в собственности Минобороны РФ и не используются. Руководство региона добивается передачи этих земель в краевую собственность для жилищного строительства, сообщили в правительстве края.

По словам руководителя краевой службы в области градостроительной деятельности Константина Шумова, при реализации проекта строительства микрорайона «необходимо сохранить отдельные строения военного городка и фрагменты планировки, интегрировав их в современную градостроительную среду».

Территория военного городка на улице Маршала Малиновского располагается в микрорайоне Зелёная роща. Двух- и трехэтажные здания из красного кирпича возводились для офицеров и солдат царской армии в 1905-1917 годы. Уже с 1915 года в казармах начали селить военнопленных австрийцев, немцев, словаков, итальянцев и румын, которые прибывали в Енисейскую губернию во время Первой мировой войны. В 30-е годы прошлого века на территории городка работала школа авиаторов и база связистов, а в годы Великой Отечественной войны туда эвакуировали Киевское зенитно-ракетное училище.

Анастасия Вещикова, Красноярск