УФСБ, Росприроднадзор и прокуратура начали проверку «Кроношпана» в Уфе

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно с региональным управлением ФСБ, прокуратурой Башкирии и управлением Ростехнадзора начало комплексную проверку ООО «Кроношпан Башкортостан». Об этом на заседании комитета Курултая сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора Роман Болотов. Проверку, по его словам, инициировала прокуратура.

Это первая проверка предприятия с момента его запуска, до этого оно не проверялось ни разу, подчеркнул господин Болотов. Плановая проверка «Кроношпана» запланирована в июле.

«Предприятие достаточно сложное. По ряду запросов прокуратуры оно до сих пор не предоставило информацию, что затрудняет нам аналитику»,— заявил Роман Болотов.

В 2020 году управление Росприроднадзора присвоило «Кроношпану» первую категорию по степени негативного влияния на окружающую среду, что по федеральному законодательству соответствует «значительному негативному воздействию». Ранее предприятие было отнесено к третьей категории, что равноценно «незначительному» воздействию. «Кроношпан» не согласился с отнесением его к первой категории и пытается оспорить решение Росприроднадзора в арбитражном суде Башкирии.

«Кроношпан-Башкортостан» — «дочка» австрийской группы «Кроношпан» (Kronospan). В 2015 году «Кроношпан» запустил свой уфимский завод. Предприятие производит древесно-стружечные плиты, ОСП-плиты, ламинированные покрытия.

Влада Шипилова